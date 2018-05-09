Воспитанник Академии ФК «Краснодар» выиграл Кубок России в составе «Тосно»

«Тосно» из Ленинградской области 9 мая победил курский «Авангард» со счетом 2:1.

В составе победителей выступал воспитанник Академии ФК «Краснодар» Илья Жигулев, который играет за команду на правах аренды. На 85-й минуте матча на поле его заменил Александр Карницкий.

У «Тосно» голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). «Авангард» дошел до финала, не пропустив ни одного мяча.

Клуб из Ленинградской области впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее он дважды доходил до четвертьфинала турнира.

Обладатель Кубка России получит право выступить в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19. Однако «Тосно» нарушил сроки подачи документов в УЕФА и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках. Таким образом, в Лиге Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет шестое место в Российской футбольной премьер-лиге, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе и феврале 2017 года Илья Жигулев прошел два сбора с главным составом «Краснодара», после чего с ним подписали долгосрочный контракт сроком на пять лет. Игрок дебютировал за главную команду 5 марта 2017 года в матче со «Спартаком», выйдя на замену травмированному Юрию Газинскому. В феврале 2018 года его до конца сезона арендовал «Тосно».

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