Воспитанник ФК «Краснодар» Денис Кавлинов перешел в «Ротор-Волгоград»

Голкипер в августе подписал контракт с новым клубом.

С 2012 года на протяжении пяти лет 22-летний Денис Кавлинов выступал за молодежную команду ФК «Краснодар» и во втором дивизионе за «Краснодар-2».

В прошлом сезоне-2016/17 вратарь выступал за питерское «Динамо», с которым занял первое место в группе «Запад» ПФЛ, сообщает пресс-служба ФК «Ротор-Волгоград».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале лета ФК «Кубань» объявил, что подписал с Денисом Кавлиновым двухлетний контракт.

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