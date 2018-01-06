Воспитанник ФК «Краснодар» вошел в рейтинг самых многообещающих игроков 2018 года

Союз европейских футбольных ассоциаций в январе представил рейтинг из 50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в 2018 году. В список вошел 18-летний Иван Игнатьев.

В характеристике форварда от УЕФА отмечается, что в нынешнем розыгрыше юношеской Лиги чемпионов он забил десять мячей и является ее лучшим бомбардиром.

Также в рейтинг включен 19-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов, который в прошлом сезоне дебютировал в РФПЛ и в Лиге чемпионов, голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза, форвард «Аякса» Джастин Клюйверт и полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

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