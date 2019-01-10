Соглашение 20-летнего Алексея Татаева с чешским клубом рассчитано до конца 2019 года.
Защитник «Краснодара-2» проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада Болеслав», выступающем в Первой чешской футбольной лиге.
В нынешнем сезоне Олимп — ФНЛ Татаев провел 16 матчей, в которых не отличался забитыми мячами и результативными передачами. Также защитник принял участие в двух поединках Олимп — ПФЛ и одной встрече в молодежном первенстве РПЛ.
Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и поспособствует росту его профессионального мастерства, сообщает пресс-служба клуба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с июля 2017 года за ФК «Млада Болеслав» на правах аренды выступает форвард «Краснодара» Николай Комличенко.
Все новости по теме:
Футбольные трансферы
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту