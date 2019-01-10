Соглашение 20-летнего Алексея Татаева с чешским клубом рассчитано до конца 2019 года.

Защитник «Краснодара-2» проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК «Млада Болеслав», выступающем в Первой чешской футбольной лиге.

В нынешнем сезоне Олимп — ФНЛ Татаев провел 16 матчей, в которых не отличался забитыми мячами и результативными передачами. Также защитник принял участие в двух поединках Олимп — ПФЛ и одной встрече в молодежном первенстве РПЛ.

Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и поспособствует росту его профессионального мастерства, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с июля 2017 года за ФК «Млада Болеслав» на правах аренды выступает форвард «Краснодара» Николай Комличенко.

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