Воспитанники Академии ФК «Краснодар» сыграют с молодежкой «Кайрата»

На полях Академии продолжается турнир памяти тренера и руководителя селекционной службы «Краснодара» Сергея Вахрушева.

Последние матчи группового этапа пройдут 21 марта. Юношеская команда горожан на этих соревнованиях по традиции фаворит и пока идет без поражений, хотя тренерский штаб задачу победить любой ценой не ставит.

«Сейчас мы используем этот турнир как подготовку к чемпионату России, к финальной части, ну и возможность пригласить команды из других стран и городов, потому что в Краснодаре, прямо скажем, международных турниров не наблюдается», — сказал тренер ФК «Краснодар» Виталий Корнеев.

Команда уже обеспечила себе одно из двух мест, которое позволит продолжить борьбу за победу на турнире. А вот алма-атинцев устроит только победа. Помимо этой встречи, на полях Академии состоятся еще три футбольных поединка: «Чертаново» сыграет с турцеким «Алтынорду», «Анжи» — с клубом «Септември» из Болгарии. Завершится игровой день матчем «Рубина» и «Минска».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турнир для молодых футболистов стартовал 20 марта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник