Воспитанники центра «Сириус» в Сочи встретятся с космонавтом Леоновым

Воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи 9 апреля встретятся с космонавтом Алексеем Леоновым и актером Евгением Мироновым.

Детям представят фильм «Время первых».

«В фильме есть моменты, когда даже мне страшно. В жизни я выполнял задачу, не сильно задумываясь об опасности. «Время первых» — это фильм о том, что происходило 18 марта 1965 года, о том, какие трудности были во время полета. Долгие годы все это скрывалось, фильм впервые рассказывает об аварийных ситуациях, которые были на борту. Во время полета было семь нештатных ситуаций, три или четыре из которых были смертельно опасными», — отметил Алексей Леонов.

«Леонов — подлинный герой, каких сейчас не хватает современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну», — рассказал Евгений Миронов.

После показа фильма школьники направления «Искусство» пообщаются с актером, а юные физики пригласят на чаепитие Алексея Леонова, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актер Евгений Миронов 9 и 10 апреля представит фильм «Время первых» в Сочи и Краснодаре.

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