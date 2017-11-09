Воспитанники ФК «Краснодар» забили шесть голов в матче юношеской сборной против Гибралтара

Сборная России, состоящая из игроков 1999 года рождения, 8 ноября провела в Греции матч первого отборочного раунда чемпионата Европы — 2018 U-19.

Игра завершилась со счетом 6:0. Все голы в составе россиян забили воспитанники Академии ФК «Краснодар».

Форвард Иван Игнатьев оформил в матче хет-трик, автором дубля стал полузащитник Даниил Уткин, еще одним точным ударом отличился нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

В стартовом составе на поле вышли еще четверо «быков»: голкипер Матвей Сафонов, защитник Сергей Бородин и игрок средней линии Никита Сергеев, а также полузащитник Артем Голубев, который вывел команду в капитанской повязке.

Следующий матч первого отборочного раунда чемпионата Европы — 2018 U-19 юношеская сборная России проведет 11 ноября против Румынии, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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