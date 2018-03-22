Воспитанники «Сириуса» в Сочи будут решать задачи для «Яндекса»

Ученики профильных инженерно-математических классов образовательного центра будут решать реальные задачи для компании.

Об этом рассказала руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Фонд и управление по образованию и науке администрации Сочи подписали соглашение об открытии в школе профильных инженерно-математических классов для старшеклассников курорта. Школа должна начать работу в этом году.

По словам Шмелевой, один из разработчиков программы для профильного класса — это компания «Яндекс». Задачи для ребят будут в учебной форме, но реальные. Таким образом, у каждого из учеников уже будет четкое представление о том, какие навыки и знания нужны работодателям.

Программирование будет одним из предметов, который станут изучать в профильном классе. Учащимся предложат использовать язык программирования Python. Проект реализуют совместно с «Яндекс.Лицей» — экспериментальной образовательной платформой для школьников, специализирующейся на Python.

Другие профильные предметы — физику, математику, информатику, химию и биологию — старшеклассники будут изучать в «Сириусе», куда станут приходить на полный день. Базовыми школами для профильных классов будут гимназия № 8 и лицей № 59, в которых старшеклассники будут учиться три дня в неделю. В каждом учреждении будет базироваться по одному классу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участники смены сочинского центра «Сириус» представят свои научные проекты. В образовательном центре идет набор участников масштабной обучающей программы «Большие вызовы».

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