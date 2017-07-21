Воспитанники сочинского «Сириуса» выйдут на связь с МКС

«Космический урок» запланирован 22 июля.

Он пройдет на двух площадках: на базе научной библиотеки Томского государственного педагогического университета и в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Тема занятия — «МКС — суперлаборатория». Школьники снова выйдут на прямую связь с Международной космической станцией и Центром управления полетами. Они пообщаются в режиме онлайн с космонавтом Федором Юрчихиным.

Экспертами станут гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев и первый заместитель генерального конструктора Владимир Соловьев. Они оценят космические проекты, которые создали в образовательном центре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 21 июля посетит образовательный центр «Сириус».

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