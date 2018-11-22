Воспитанники спецшколы в станице Переясловской поздравили матерей с праздником

Торжества в Брюховецком районе прошли накануне Международного дня матери, который в этом году отмечается 25 ноября.

Школьники приготовили для мам подарок — концертную программу. В этой школе учатся дети, на счету которых есть преступления.

«Этот праздник самый теплый, потому что дети к нему готовятся, изучают номера, если имеют какие-то вокальные, танцевальные или художественные способности. Они с большим трепетом относятся к этому дню», — отметила начальник отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края Раиса Панченко.

«На конкурсе «Спорт против наркотиков», который проходил 10 ноября, я занял первое место. Мне понравилось. Когда я выйду из школы, я буду помогать маме зарабатывать, буду обеспечивать ее», — сказал ученик спецшколы станицы Переясловской Сергей Ковалев.

Лучших учеников на торжественной линейке наградили грамотами и призами, а затем руководство школы устроило экскурсию для родителей. Они увидели, в каких условиях живут их дети. В выставочном зале мамы оценили поделки учеников. Такие праздники в этом учебном заведении проходят каждый год.

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