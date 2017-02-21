Воспитанников детсада в Кореновском районе посвятили в моряки

В детском саду «Колосок» в станице Платнировской в феврале открыли военно-патриотический клуб «Юнга». Для того, чтобы вступить в него, 20 воспитанников произнесли торжественную клятву.

Мальчики и девочки пообещали дисциплинированно и прилежно постигать морское дело.

— Наш девиз: друг за друга мы горой! Таков обычай наш морской!

Посвящение проходило в торжественной обстановке: внесли флаги России, Кубани и Кореновского района. Юных моряков поздравили бывалые путешественники. На праздник пришли ветераны военно-морских сил. Они вручили молодой смене сувениры и пожелали семь футов под килем.

— Вижу, что вы уже в форме, дисциплинированы! Чувствуется порядок, так что мы принимаем вас в наш большой отряд.

В ответ на поздравления ребята показали заранее подготовленные номера — исполнили песни на морскую тематику и станцевали, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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