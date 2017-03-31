Восстанавливать береговую линию водохранилища в Северском районе будут до конца дня 31 марта

В Северском районе 31 марта продолжаются работы по восстановлению береговой линии Крюковского водохранилища.

«На месте работают около 200 человек личного состава, более 40 единиц инженерной техники, были предприняты инженерные решения и установлено, что на сегодняшний момент угроза населению отсутствует. Но работы проводятся», — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Всю ночь на берегу Крюковского водохранилища работала тяжелая техника. Восстанавливать береговую линию будут до конца дня 31 марта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на берегу Крюковского водохранилища 30 марта произошла просадка грунта, 150 м береговой линии сползли в воду. Сотрудники МЧС оповестили о произошедшем местных жителей, эвакуация не потребовалась.

В администрации муниципалитета провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на нем приняли решение о введении режима повышенной готовности и спланировали работы по укреплению береговой линии.

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