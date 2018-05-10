Восстановление берега Имеретинской низменности в Сочи завершат к 15 мая

По поручению главы края вице-губернатор Сергей Болдин прибыл в Сочи для проверки степени готовности объекта.

Болдину доложили, что восстановлены ступенчатые железобетонные конструкции берегоукрепления и береговой откос на участке более 100 м. Для защиты конструкции от разрушения в море уложены 375 железобетонных конструкций — тетраподов. Осталось провести их пригрузку крупногабаритным камнем.

Ранее провели водолазные обследования, которые позволят снизить разрушения от штормов. Как пояснили специалисты, изменившийся с марта рельеф дна на примыкающем к берегоукреплению участке позволил значительно сократить количество тетраподов.

По словам Болдина, сокращение количества дорогостоящих железобетонных конструкций и трудоемких работ по их укладке позволит значительно сэкономить средства краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прибрежная инфраструктура курорта «Имеретинский» пострадала в результате шторма в январе. Были повреждены участки парапета и защитного откоса берегоукрепления.

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