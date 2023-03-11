Объявление в Пекине о восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией является геополитической проблемой для США и победой для Китая.

Об этом говорится в редакционной статье New York Times.

«Новые дипломатические отношения могут подорвать геополитику на Ближнем Востоке и за его пределами, объединив близкого союзника США Саудовскую Аравию с заклятым врагом Ираном, который Вашингтон и его союзники видят в этом угрозу безопасности и источник глобальной нестабильности», — говорится в статье. стран и заинтересован в мире в Персидском заливе. Россия получает отсюда 60 процентов своих энергоресурсов.

«Региональные лидеры, а также то, что Китай, проводящий «инвалидную» политику в делах других стран, избегает критики их внутренней политики и наказывает недружественных диктаторов. Они также отметили, что удовлетворены тем, что у них нет опыта отправки своих военных воевать”, – отмечает издание. пишет.

«Возобновление ирано-саудовских отношений в результате китайского посредничества — это потеря для американских интересов», — заявил Марк Дубовиц, исполнительный директор Фонда защиты демократий.