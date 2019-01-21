Восстановление моста в Новороссийске планируют завершить в начале февраля

Работы по монтажу железобетонных труб на улице Заречной в Широкой балке завершили 19 января.

Это позволило открыть пешеходное движение, нарушенное из-за сильных ливней.

Глава города Игорь Дяченко поставил задачу завершить ремонт бетонного полотна дороги для восстановления проезда машин к концу недели.

Во время реконструкции моста также увеличили сечение водопропускных труб, что позволит исключить возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 7 сентября из-за дождя включили системы оповещения. В городе 8 сентября сель сошел на дорогу. Основной удар стихии пришелся на Широкую балку. Сель снес к морю припаркованный автобус, он застрял. Власти Новороссийска привлекли военных, чтобы вытащить транспортное средство.

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