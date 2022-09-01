Восточный экономический форум – страны Азии делают исторический выбор в пользу России

Несмотря на давление США, ВЭФ-2022 обещает стать символом укрепляющегося лидерства нашей страны.

VII Восточный экономический форум стартует 5 сентября. Его тема – «На пути к многополярному миру». Свое участие уже подтвердили делегации из Мьянмы, Китая, Монголии, Армении. Заявлены представителей Индии, Вьетнама и даже недружественных стран — Японии и Южной Кореи. Безусловно, США не устраивает усиливающееся влияние России, поэтому их давление на страны Азии растет. Но, как заявил индийский публицист Уллех, «мы не ваши вассалы». В непростое для России время, крупнейшие государства региона встали на нашу сторону, активно расширяя экономические, культурные и даже военные связи.

Независимое развитие под военной защитой

ВЭФ-2022 «На пути к многополярному миру» пройдет 5–8 сентября во Владивостоке. Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе, круглые столы и бизнес-диалоги.

Владимир Путин в приветственном послании гостям мероприятия отметил, что форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сам президент Российской Федерации проведет на Восточном экономическом форуме заседание Госсовета, которое посвящено туризму.

5 сентября мероприятия начнутся конференцией по вопросам демографии в Арктическом регионе и на территории Дальневосточного федерального округа, укрепления здоровья семьи и традиционных семейных ценностей.

ВЭФ-2022 пройдет во Владивостоке.

Также в рамках ВЭФ пройдет сессия «Конкуренция преференциальных режимов: как не отстать?». Участники обсудят новые направления развития Дальневосточного региона, эффективность мер поддержки бизнеса. В рамках преференциальных режимов уже запущено более 500 новых производств. А в ближайшие годы появится еще свыше 3,1 тыс. предприятий, где смогут трудоустроиться порядка 200 тыс. человек. Общий объем инвестиций в реализацию проектов, заявленных резидентами, превысит 6,5 трлн рублей.

Показательно, что накануне форума, 1 сентября, в регионе начались военные учения «Восток-2022», в которых примут участие армии многих стран – участниц ВЭФ. Это, в том числе, армии Индии, Китая, Лаоса, Монголии. Всего – более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.

С учетом международной обстановки, партнеры сначала продемонстрировали миру, и в первую очередь, США готовность с оружием в руках отстаивать свою независимость. А уже потом обсудят, как они этой независимостью воспользуются на экономическом уровне. Символично, что именно Россия является центральной фигурой и военных учений, и экономического форума. Это своего рода ответ США на вопрос – какой вектор развития выбирают страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай строит планы сотрудничества с Россией на десятилетия

Показательно, что в учениях «Восток-2022» принимаю участие страны со сложными отношениями. Скажем, Индия и Китай. В частности, КНР представляют более двух тысяч солдат, 300 единиц техники, 21 самолет и вертолет, а также три корабля.

Китай в последнее время все активнее демонстрирует курс на расширение сотрудничества с Россией. Даже в условиях масштабных санкций Запада. Или, скорее, вопреки им.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что партнерство России с Китаем в постсоветской действительности выстраивалось методом проб и ошибок:

– Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. Из-за того, что Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций. Но сейчас мы видим, что степень зрелости и готовности к взаимодействию существенно выросла. У нас 4200 километров границы, высокая экономическая связанность. Народы хорошо друг к другу относятся. При этом, как государство, КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы сотрудничества с нами на десятилетия вперед, – пояснил он.

Китайская армия на учениях.

Важные шаги к этому уже сделаны. Лидеры Китая и России – Си Цзиньпин и Владимир Путин – договорились нарастить двустороннее сотрудничество до рекордного уровня к концу 2022 года. Речь об энергетической, финансовой, промышленной и транспортной сферах.

Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие и военных связей, отметив, что Россия и КНР «выступают с единых или весьма близких позиций».

И примеры эффективного, взаимовыгодного сотрудничества уже налицо. Скажем, из-за засухи в этом году в Китае возник дефицит электроэнергии — компенсировать нехватку должны угольные ТЭС. Несмотря на рекордную добычу в стране, энергоносителя хронически не хватает. На помощь пришла Россия — с июля Китай значительно нарастил импорт угля из нашей страны. Как результат, только за первые 7 месяцев 2022 года товарооборот между РФ и КНР вырос на 29% и составил 97,7 млрд долларов.

Мьянма – перспективы в сфере энергетики и вооружений

Мьянма – это бывшая Бирма. Она граничит с Индией, Китаем, Бангладеш, Таиландом – очень выгодное географическое положение. И хотя страна от нас не близко, первые отношения появились еще в 1876 году, когда бирманцы попросили помочь им в борьбе с Британией. В результате, российские военные принимали участие в Третьей англо-бирманской войне 1885—1887 гг. на стороне Бирмы. Увы, окончательную независимость страна получила только в 1948-м. И СССР сразу начал оказывать Бирме активную техническую и материальную помощь. Советские специалисты построили технологический институт, гостиницу, госпиталь.

После 91-го двусторонний товарооборот постепенно начал расти. Российский экспорт в Мьянму: металлы, продукция химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Мьянманский – в Россию: древесина и текстиль.

Промышленность Мьянмы появилась при активном участии нашей страны.

Но наиболее продвинутым сегментом российско-мьянманских связей, как и в 19 веке, является военное сотрудничество. Подписан пакет крупных контрактов на поставку в Мьянму российской техники.

В 2021 году товарооборот между Россией и Мьянмой достиг 431,6 миллиона долларов. За год рост составил 16,5%. В июле правительство Мьянмы и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики. А, значит, это выход на новый уровень партнерства. Об этом шла речь и в августе, в ходе визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В феврале этого года Мьянма открыто поддержала спецоперацию России. А летом Россия вместе с Китаем смогли помешать введению международных санкций против Мьянмы, благодаря праву вето, которым они обладают как члены Совета Безопасности ООН.

Делегация Мьянмы подтвердила участие в Восточном экономическом форуме. Представители республики запланировали подписания Меморандумов между профильными министерствами двух стран для наращивания торгово-экономических отношений, развития в области политического, а также военно-технического сотрудничества. В частности, Мьянма просит Россию модернизировать энергосистему страны. Речь о строительстве новых и модернизации уже существующих электростанций. Также она хочет оснастить свои ВМС новейшими российскими зенитными комплексами и артиллерийскими системами.

Городской рынок в Мьянме.

Ко всему прочему, Мьянма – активный участник АСЕАН (организация объединяет также Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджу). С 1996 году отношения Москвы с блоком только укрепляются: наши позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам всегда были во многом близки.

Новые торговые пути через Монголию

Монголия – давний друг нашей страны. В 90-е отношения существенно ослабли, но сейчас сотрудничество вновь выходит на высочайший уровень. В 2019-м подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Товарооборот стабильно растет, и, по итогам 2022 года, преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов.

Площадка Восточного экономического форума призвана помочь представителям бизнеса двух стран выстроить дополнительные связи. Большой потенциал существует в наращивании экспорта из Монголии, особенно традиционных монгольских товаров животноводческого происхождения в районы Сибири и Дальнего Востока. Значимые перспективы имеет сотрудничество между странами в сферах сельского хозяйства, взаимного туризма и медицины, именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ВЭФ-2022.

Грузовики на дорогах Монголии.

Монголия начала позиционировать себя как центральноазиатская страна с удобным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию. Эта инициатива, как нельзя кстати согласуется с возможностями России для расширения торговли на Восток по экономическому коридору Россия – Монголия – Китай. А Улан-Батор получает шанс нарастить поставки своей продукции на российский и китайский рынки.

Кроме того, Монголия может стать авиационным хабом для полетов жителей России в другие страны АТР. А прокладка через территорию Монголии газопровода «Сила Сибири-2», сэкономит «Газпрому» миллионы долларов.

Монголия хочет сотрудничать со всеми регионами Дальнего Востока. Бизнес соседней страны, не имеющей выхода к морю, выразил большую заинтересованность в транспортировке грузов через российские порты.

Как считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, «Монголия – стратегически значимый для России перспективный партнер»:

Современная Монголия – это не только степи.

– В мире идет глубокая трансформация экономики. Мы рассматриваем Монголию как ключевого партнера в Азии. Хотелось бы, чтобы наш план сотрудничества до 2025 года предусматривал новые достижения, новые возможности для расширения торгово-экономических, кооперационных, инвестиционных взаимоотношений.

К концу 2022 года в Монголии будут достроены стратегические железнодорожные ветки. И это предвестник новых китайско-российских инфраструктурных планов. Значение этого шага для товарных рынков будет огромным: Китай и Россия смогут расширить торговлю ресурсами (особенно углем и металлами), укрепят безопасность и станут устойчивее к санкциям.

Кстати, Монголия развивает сотрудничество с Россией и в военной сфере. Это едва ли не единственная страна, население которой в свое время было против вывода советских войск. Так вот, 9 мая 2022 г. контингент монгольских военнослужащих принял участие в параде, посвященном «Дню Победы» в Улан‑Удэ. А в августе прошли традиционные совместные учения «Селенга 2022». Они стали самыми крупными за постсоветскую историю Монголии.

Армения: вековые традиции и общее будущее

Отношения между Россией и Арменией имеют многовековую историю. В последние годы силы, поддерживаемые США и странами НАТО неоднократно предпринимали попытки вбить клин между нашими странами. Буквально, только что пытались обвинить Россию во взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, где погибли по меньшей мере 16 человек.

И то, что правительство Армении, поддерживаемое большинством граждан страны, продолжает рассматривать Россию, как своего стратегического партнера – принципиально важно для сохранения стабильности в Закавказье.

Визит делегации Армении на ВЭФ-2022 – показательный и важный шаг. Речь не только о потенциальных контрактах и бизнес-проектах, но и о выборе политического вектора страны. И он, по-прежнему, с Россией.

Армению и Россию связывают века дружбы и сотрудничества.

Не изменилась ситуация и после начала СВО на Украине. Как показывают социологические опросы, 63,5% армян положительно относятся к признанию ДНР и ЛНР, а более 70% осуждают антироссийские санкции, свидетельствуют данные опроса армянского представительства Gallup. Более того, в Армении почти в два раза больше тех, кто уверен, что их страна тоже должна признать независимость ДНР и ЛНР.

Не случайно, накануне ВЭФ-2022, 29 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили двустороннее сотрудничество. Оба они выразили уверенность, что взаимовыгодные отношения между Арменией и Россией будут и впредь эффективно развиваться и укрепляться в разных сферах.

Вьетнам – ключевой партнер России в рамках АСЕАН

Давние отношения связывают нас и со Вьетнамом. Во время летнего визита в эту страну глава нашего МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Вьетнам является ключевым партнером России в рамках АСЕАН и в других процессах на евразийском континенте. А глава МИД Вьетнама Тхань Шон подчеркнул: развитие отношений с Россией является приоритетом для Ханоя.

Год от года укрепляются наши экономические связи. Двусторонний товарооборот за прошлый год вырос более чем на 20 процентов. Эффективно развивается сотрудничество в таких областях, как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность Вьетнама стремительно растет.

Поэтому, как заявил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, «участие в ключевых деловых мероприятиях, таких как Восточный экономический форум, открывает широкие возможности для развития международного сотрудничества, туристического потенциала и партнерства».

При этом стремительное экономическое развитие Вьетнама, его успешная борьба с распространением COVID-19 и значительные результаты во внешнеполитической сфере все больше привлекают внимание международных обозревателей, которые уже сейчас позиционируют Социалистическую Республику Вьетнам в качестве «державы среднего уровня» и влиятельного международного игрока.

Действительно, если взглянуть на те достижения, которые Вьетнам демонстрирует на сегодняшний день, мы видим нового «азиатского тигра». До пандемии среднегодовой рост ВВП Вьетнама составлял порядка 6,5%, и в 2021 г. он достиг отметки 362 млрд долл. Вьетнам стал одной из немногих стран, сумевших даже в условиях глобальной пандемии и жестких карантинных мер сохранить внешнеэкономическую активность и положительную динамику роста. По различным прогнозам, в 2022 г. рост ВВП Вьетнама может составить от 5,5% до 6,7%, что в целом свидетельствует о стойкости вьетнамской модели развития.

Страна богата не только природными ресурсами, но и значительным человеческим потенциалом, поскольку численность населения Вьетнама на сегодняшний день составляет почти 98,5 млн чел. Около 60% населения — это активная и образованная молодежь. В стране стремительно растет средний класс, который по различным оценкам составляет около 10% населения — один из наиболее высоких показателей в регионе Юго-Восточной Азии.

Вьетнамцы традиционно приветливы к жителям нашей страны.

И то, что Вьетнам не только не отдаляется от России, а, напротив, настроен на расширение партнерства, имеет для нашего будущего стратегическое значение.

Индия: между США и Россией они выбирают нас

Что же касается Индии, то это важнейший, стратегический партнер России. Не менее, если не более, значимый, чем Китай.

Поэтому для нас особенно ценно то, что курс на сотрудничество с нами поддерживает не только правительство, но и лидеры общественного мнения Индии. «Мы не ваши вассалы» – так ответил на требование США разорвать отношения с Россией местный публицист и общественный деятель Уллех Н.П.

Индийцы, как и россияне, вынуждены держать свою армию в постоянной боевой готовности.

– Для Индии связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий, — отметил он.

Писатель подчеркнул, что большинство индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы. Более того, если судить по дискуссиям в индийских социальных сетях о том, что люди думают о событиях на Украине, то они считают: Киев сам виноват в том, что Россия была вынуждена начать СВО.

Средний индиец ставит те же вопросы, что и эксперты: стали бы США терпеть китайскую военно-воздушную базу в Мексике? Если они хотят, чтобы Украина вступила в НАТО, то почему так тянут с ее приемом? Может быть, они используют Украину как шахматную фигуру, чтобы обескровить Россию? Почему страны Европы так безоговорочно следуют за США?

Россия – один из главных потребителей черного чая Индии.

Индийцы осознают, что современные войны придуманы не Россией. В мире полно войн, в том числе гражданских, в развязывании которых западные страны приняли участие. Когда США в прошлом году ушли из Афганистана, соседней с Индией страны, там возник новый гуманитарный и политический кризис, хаос и кровопролитие. Индия ощутила эти потрясения, приняв у себя волну беженцев. И так никто и не объяснил: какую цель преследовала война Запада в Афганистане? Чего добились руководимые США войска НАТО за более 20 лет оккупации? И удалось ли войскам НАТО после вторжения в Ирак под предлогом наличия там оружия массового поражения (которого в Ираке не оказалось) построить в стране демократическое государство? Такие вопросы волнуют людей в Индии.

Именно поэтому они настроены на расширение сотрудничества с Россией. Товарооборот между странами по итогам прошлого года оценивался в 12 млрд долларов – это крупнейший показатель за всю историю торговых отношений. А к 2025 году планируется нарастить этот показатель до 30 млрд долларов.

Из Индии в Россию уже поставляют лекарственные средства, комплектующие для автомобилей и оборудования, текстиль и изделия из него, а также продовольственные товары. Заметной частью экспорта из Индии в 2021 году стали кондиционеры и запчасти для них, запчасти для посудомоечных машин.

В сфере продовольствия в Россию импортируется индийский чай и кофе, рис, фрукты и морепродукты, а также кондитерские изделия. Россия получает из Индии свыше 43 тысяч тонн чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке.

Поэтому пока некоторые западные бренды еще раздумывают, уходить ли им из России, на пятки им уже наступают азиатские, причем не только китайские, но и индийские. Мало кто из них знаком широкому потребителю, но уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

– Большое число индийских компаний заинтересованы в работе с российским рынком. Это компании из сегмента продуктов питания, медицинских товаров, бытовой электроники, ряда других, – рассказал Аджай Сахай, генеральный директор Федерации экспортеров Индии.

Крупы, макаронные изделия, различные масла, специи, крепкие алкогольные напитки, существенная часть товаров бытовой химии – все это производится индийскими компаниями.

Индия в шесть раз увеличила в этом году закупки нефти у России.

Основные статьи импорта из России включают минеральное масло и топливо, драгоценные камни и металлы, удобрения, каучук и изделия из него, бумагу и картон, железо и сталь, неорганические химикаты, пластмассовые изделия, фармацевтические препараты. В 2022-м объем импорта Индии из России уже вырос в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 8,6 миллиарда долларов. В частности, существенный рост произошел из-за наращивания закупок нефти в шесть раз.

А вот доля Индии среди ввозимых товаров составляет лишь 1,5%. Лидером является Китай с долей импорта 25,2%. И это соотношение будет меняться. Участие индийской делегации в ВЭФ-2022 – еще один шаг в данном направлении.