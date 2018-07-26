ВОЗ опубликовала рекомендации по защите от жары

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, из-за изменения климата все больше людей страдают от высоких температур, и эта тенденция продолжится.

За период с 2000 по 2016 год количество людей, которые подверглись воздействию жары, увеличилось на 125 млн человек.

Для предотвращения преждевременной гибели людей и негативного влияния жары на здоровье человека ВОЗ выпустила список рекомендаций. Эксперты советуют поддерживать температуру в доме днем не выше 32 °C, а ночью — не выше 24 °C. Для снижения температуры в помещениях следует развешивать в комнатах влажные полотенца, проветривать квартиру по ночам и рано утром, а для сна выбирать самую прохладную часть жилища.

При сильной жаре необходимо как минимум два-три часа в день проводить в прохладном месте, например, в кондиционированном помещении, и не выходить на улицу в самое пекло. Следует избегать физических нагрузок, а тяжелую работу выполнять рано утром, в самое прохладное время суток.

Для снижения температуры тела в организации рекомендуют принимать прохладный душ или ванну, обтираться влажным полотенцем или делать холодные ванны для ног. Необходимо носить по возможности одежду из легких материалов, регулярно пить, избегать употребления алкоголя, напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, а есть часто и маленькими порциями, сообщает РИА «Новости».

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