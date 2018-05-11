Воздухоплаватели из четырех регионов пересекли Керченский пролив на аэростатах

Они преодолели 60 км. Путешествие между двумя берегами заняло чуть больше часа.
Стартовали из поселка Гаркуша в Темрюкском районе. Участие приняли пилоты из Краснодарского края, Крыма, Ростова-на-Дону и Москвы.
С высоты птичьего полета воздухоплаватели увидели Обелиск Славы на керченской горе Митридат. Далее по маршруту был Крымский мост. Вот только подойти к путепроводу близко не разрешила служба безопасности.
Затем воздухоплаватели приземлились в Керчи.
Полет посвятили всем, кто боролся за мирное небо над Россией.
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