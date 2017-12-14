Возле центра «Сириус» в Сочи планируют создать научные лаборатории и технопарк

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря.

«Я считаю, что все дети талантливы. Задача родителей и педагогов — раскрыть эти таланты. Это не общая фраза. В сфере когнитивных наук проводятся такие исследования. А «Сириус» в Сочи не просто какой-то лагерь, это центр работы с талантливыми людьми. По моей инициативе в медиаценте в Олимпийском парке мы хотим создать научные лаборатории по нескольким направлениям. Это информационные технологии, биология и генетика, а также когнитинвные технологии, то есть как раз раскрытие талантов детей», — отметил президент.

Он отметил, что помимо «Сириуса» в России развивают и другие центры, проводят олимпиады и делают все для того, чтобы ребенок получил образование, а потом работу — желательно в стране.

«Если вернуться к «Сириусу», то кроме создания лаборатории я хочу, чтобы там появился технопарк. Уже выбрали участок поблизости в 30 га. Надо заниматься коммерциализацией того, что создают представители науки», — отметил Путин.

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