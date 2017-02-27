Возле Керченского моста зафиксировали рост численности дельфинов

В районе строительства Керченского моста экомониторинг показал увеличение численности дельфинов.

«Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1 тыс. голов, в том числе около 200 черноморских афалин», — пояснила ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

По численности преобладали дельфины-белобочки: за сутки наблюдений их насчитывали до 800 особей. Азовки (морские свиньи) встречались со стороны Азовского моря, на входе в Керченский пролив, держались небольшими группами по 6-12 голов, а общее количество особей этого вида составляло 300-400. Специалисты называют зафиксированную численность дельфинов высокой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

В районе строительства количество рыбы увеличилось примерно в десять раз по сравнению с осенью 2015 года. В период проведения исследований были отмечены представители десяти видов рыб: барабуля, ставрида, бычок-кругляк, бычок-травяник, бычок-песочник, бычок-мартовик, лобан, сингиль, хамса и скат морской кот.

По словам Фурсовой, рост связан с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях моста.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Черноморском побережье Болгарии экологи в июле 2016 года зафиксировали массовую гибель дельфинов. За несколько дней на пляжах в районе Бургаса обнаружили более 30 погибших животных.

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