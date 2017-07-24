Возле Театральной площади Краснодара оборудуют стоянку для электромобилей

Официальное открытие первой городской парковки с блоком питания запланировано на 25 июля.

Проект парковки был представлен на форуме «Городская среда». Стоянки для электромашин обозначены зеленым цветом. Это означает, что парковаться на них автомобилям с бензиновыми двигателями нельзя. На парковках будет расположено зарядное устройство, которое позволит быстро восстановить энергетический запас электрокаров. Станция способна выдавать ток силой 32 А при мощности 7 кВт. Работать она будет бесплатно, владельцы машин не будут платить ни за зарядку, ни за парковку. Собрали зарядную установку специалисты Краснодарского края.

«На парковке можно зарядить электромобили от сети зарядной станции. Батарея заряжается быстро, примерно в течение часа проходит полный цикл зарядки. Это первая зарядная станция в нашем городе. И это большое и радостное событие для нас всех», — рассказала пресс-секретарь сообщества «Экодрайв» Олеся Иванова.

Запланировано появление еще 30 подобных зарядных станций на территории края до конца года. Их установят на самых популярных трассах на расстоянии около 60 км друг от друга. Такие меры помогут решить проблему с восстановлением запаса хода для электроавто на Кубани. Их количество в регионе растет. Только в Краснодаре насчитывается уже полтора десятка таких автомобилей. Появление зарядных станций сделает использование электромобиля более доступным.

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