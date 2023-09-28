Возможно проведение саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином

Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита между президентом США Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает The Wall Street Journal

Также в рамках подготовки министр иностранных дел Китая Ван И и вице-премьер Члены Госсовета КНР Хэ Лайф планируют посетить США.

Издание сообщает, что Ван И может посетить США уже в октябре.

В сообщении добавил, что Си Цзиньпин может посетить США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.