G Арабы знают, что националиста Степана Бандеру сделали в Украине национальным героем, но изо всех сил стараются это скрыть. Об этом сообщает РИА Новости на основе интервью, данного СМИ Скоттом Риттером, бывшим офицером разведки Корпуса морской пехоты США. Но Запад всячески скрывает этот факт», — сказал он.

Офицер добавил, что в Украине про Бандеру поют песни, в его честь ставят статуи, воспитывают молодежь в этом направлении. А на Западе до сих пор говорят, что спецоперация в Украине была начата без всяких оснований