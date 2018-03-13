Возможной причиной обвала грунта в Туапсе назвали неправильно проложенные коммуникации

Об этом заявили в городской администрации. В опасной зоне сейчас три жилых дома на улице Юбилейной.

Обвал грунта произошел 12 марта. Стихия повредила опорную стену и часть автомобильной трассы. Первые трещины местные жители заметили еще месяц назад, но тогда ситуация не была критической. Все изменилось после сильных дождей. Сейчас диаметр воронки — около 50 м. Если она будет и дальше расширяться, по склону сползут жилые дома.

«Вся площадка на этой улице состоит из нескольких древних оползней. Она была примерно в 1990 году сформирована. В 1991 году произошел оползень среднего размера. Приезжали сотрудники МЧС, которые построили опорную стену. После этого много лет прошло, дома построили, тогда был только фундамент. Да, все бы хорошо. Но оползень активизировался», — пояснил житель дома на улице Юбилейной Александр Филатов.

Как справиться с чрезвычайной ситуацией, будет решать специальная комиссия. Она приедет на место обвала и назначит сроки восстановительных работ.

Семьям предложили переселиться из неблагополучного района, им готовы предоставить временное жилье. Но люди приняли решение пока остаться в своих домах.

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