Трагедия произошла 11 января рано утром в селе Киевском. На улице Карла Маркса вспыхнул частный дом, в котором проживала женщина с тремя детьми.

По предварительным данным, мать проснулась от запаха гари, вынесла из помещения шестилетнего сына, сообщила о пожаре соседям и сразу же вернулась на место ЧП. Попасть в дом женщина уже не смогла из-за сильного возгорания. Младшего ребенка, которому было три года, спасти не удалось. Ее старшая дочь в день пожара находилась у своего отца.

Огонь потушили спасатели. Одна из версий возгорания — перекаливание печи.

«Из печки дрова обожглись и упали, а пол деревянный, на нем нет ни железа, ничего», — сказал житель села Киевского Александр Березовский.

«Сейчас проводятся все следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожара. Семья многодетная, мама одна воспитывала детей», — пояснил врио начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Иван Лунев.

А в Краснодаре 11 января тушили сразу два пожара. Ночью на улице Постовой вспыхнуло здание. Как позже выяснили в МЧС, оно не эксплуатируется. Пламя охватило 150 кв. м. Спасатели вынесли из горящего дома мужчину, он был госпитализирован.

А днем в многоквартирном доме на улице Черкасской произошло возгорание на четвертом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Всего с начала года в крае произошло 129 пожаров, в которых погибли 14 человек. Основная причина трагедий, унесших жизни кубанцев, — курение в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого лишились жизни семь человек. Еще пятеро скончались в результате нарушения правил использования отопительных и электрических приборов.

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