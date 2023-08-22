«Возвращение учителей в школу было желанием и мечтой нашего президента» — Саида Мирзиёева

“Все мы знаем, что работа, которую предстоит проделать в сфере образования, и проблемы, которые годами ждали решения, нет элементарной питьевой воды, отопительных приборов, санитарно-бытовых условий.Сколько школ?К сожалению, строительство школ не поспевает за количеством вновь рожденных детей.В настоящее время существует потребность в 1 млн 200 тыс. учащихся.

проведены ремонтные работы.Учителям увеличена ежемесячная заработная плата.Наш народ освободился от хлопкового рабства.Желанием и мечтой нашего Президента было вернуть учителей в школу.Сегодня учитель в классе.

Сейчас у них есть опыт, знания и программы, методики и учебники нужны для обучения.

Учебники для младших школьников в этом году полностью обновляются. В настоящее время начата работа по созданию учебников для 5-11 классов.

При этом в Ташкенте по новой методике повысили квалификацию 300 передовых педагогов.

Надеюсь. что наши преподаватели будут обладать современными знаниями и старательно приобретать навыки и передавать их другим коллегам», — пишет Саида Мирзиёева.