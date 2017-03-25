Впервые за 200 лет на Камчатке произошло извержение вулкана Камбального

На Камчатке в марте произошло извержение вулкана Камбального.

Вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это значит, что возможны пепловые выбросы на высоту до 6-8 км, которые могут представлять угрозу для самолетов.

Ближайший населенный пункт от вулкана находится в 77 км — поселок Озерновский Усть-Большерецкого района. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Последнее известное извержение вулкана Камбального произошло в 1769 году. Высота вулкана — 2 156 м, сообщает «РИА Новости».

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