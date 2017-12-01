Врач центра борьбы со СПИДом: инфицированные могут жить обычной жизнью

Кубанский центр борьбы со СПИДом признан одним из лучших в стране. Профилактике и лечению этого заболевания в крае уделяют большое внимание.

Число ВИЧ-инфицированных среди молодежи на Кубани снизилось на 5%. Как не бояться жить с ВИЧ? Медики уверяют: вирус иммунодефицита человека — не приговор. Инфекция не означает полную изоляцию от людей и окружающего мира. Если заболевание выявить вовремя, оно даже не сокращает жизнь. Соблюдая рекомендации врачей, человек с легкостью может прожить долго. Главное, сохранять спокойствие и сразу же встать на учет в поликлинику.

«Сейчас люди, которые стоят на учетах в СПИД-центрах, получают современную высокоэффективную терапию, позволяющую им жить обычной жизнью, которой они жили до момента инфицирования. Они могут создавать семьи, они могут рожать здоровых детей, они могут работать на своей любимой работе», — заведующий отделом клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Юрик Шахвердян.

Тестирование на ВИЧ — бесплатное и анонимное.

Центры борьбы со СПИДом:

Краснодар, улица Седина, 204/2

Ейск, улица Энгельса, 456

Туапсе, улица Армавирская, 4

Сочи, улица Виноградная, 43/2

Новороссийск, проспект Ленина, 46

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