Врач ФК «Сочи» в самолете помог пожилой пассажирке

Женщине стало плохо 7 сентября во время перелета Новосибирск — Хабаровск.

На помощь ей пришел врач футбольной команды Андрей Андрианов.

«Вовремя оказанная медицинская помощь позволила не только избежать экстренной посадки итак задержавшегося рейса, но и сохранить здоровье человека», — говорится на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

«Когда из Новосибирска вылетели и высоту набрали, человеку плохо стало. Пилот объявил по громкой связи, что пассажиру необходима помощь. Пожилая женщина, после операции на позвоночнике, и состояние осложнялось тем, что у нее была бронхиальная астма. Случился астматический приступ, нехватка кислорода», — рассказал Андрей Андрианов.

Ингалятор, который был у 59-летней женщины при себе, ей не помог, поэтому врач делал пациентке кислородную терапию.

После посадки самолета в Хабаровске помощь женщине оказали сотрудники аэропорта. Пассажирку доставили в медпункт, сообщает сетевое издание «НГС.Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», похожие случаи произошли в августе. Врач ФК «Армавир» дважды оказывал помощь на борту самолета: когда команда летела во Владивосток и на обратном пути — на рейсе Москва — Краснодар.

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