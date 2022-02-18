Врачи клиники Майо назвали это признаком высокого уровня холестерина

Онемение конечностей и изменение самочувствия могут свидетельствовать о повышенном уровне «плохого» холестерина. Об этом сообщили врачи клиники Майо, пишет israelplace.ru. Отмечено, что образование бляшек в сосудах может привести к атеросклерозу, что проявляется сужением артерий и ухудшением кровотока в организме.

Когда атеросклероз сужает артерии на руках или ногах, у вас может развиться нарушение кровообращения в конечностях и заболевание периферических артерий.

Врачи клиники Майо. Кроме того, часто может снижаться температура кожи на руках.

Лучшими продуктами для нормализации уровня холестерина являются овощи, рыба, овсянка и клетчатка, а также авокадо. Также важно ввести в свою жизнь регулярную физическую активность.