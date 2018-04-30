Врачи Кубани спасли жизнь мужчине с редкой патологией сердца

Медики провели уникальную операцию и спасли жизнь пациенту с двумя крайне опасными патологиями сердечно-сосудистой системы.

В ККБ №1 на вертолете санавиации был экстренно доставлен 54-летний житель Сочи. У больного произошел разрыв стенки аорты и острый инфаркт миокарда.

В течение семи часов врачи кардиохирургического отделения упорно боролись за жизнь больного. За протезированием восходящего отдела аорты немедленно следовало аортокоронарное шунтирование правой коронарной артерии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Операция прошла успешно. Важно, что врачи вернули пациента не просто к жизни, а к активной жизни. Конечно, у медиков Кубани сегодня есть все возможности для проведения подобных операций, и мы их делаем. Но первым правилом для каждого человека должна быть профилактика. Я в очередной раз призываю кубанцев не относиться к своему здоровью легкомысленно, а вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врача», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Спасение жизни и здоровья мужчины результат — работы не только команды опытных хирургов, а целой системы организации экстренной транспортировки крайне тяжелых больных из удаленных городов и районов в краевой центр. Благодаря ей больного доставили к врачам в «золотой час» — небольшой промежуток времени, позволяющий наиболее эффективно оказать медицинскую помощь.

Развитая трехуровневая система на Кубани, позволяет оказывать любую медпомощь населению: от простых осмотров и назначений, до высокотехнологичных операций. А служба санитарной авиации помогает ежедневно оказывать экстренную медпомощь пациентам, доставляя их в ведущие краевые учреждения из самых отдаленных уголков края в течение «золотого часа». Ежегодно эвакуируется более 6 тыс. тяжелобольных, санитарный вертолет осуществляет около 280 вылетов в год.

В 2017 году врачи Краснодарского края провели более 600 тыс. операций различной сложности, помогая пациентам избавиться от болезни и вернуться к активной жизни. Высокотехнологичную медпомощь получили 40 тыс. кубанцев — на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Это было бы невозможно, без соответствующего финансирования отрасли администрацией Краснодарского края.

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