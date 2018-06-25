Врачи оказали помощь иностранным болельщикам ЧМ-2018 в Сочи

Гости мундиаля рассказали о том, как врачи города-курорта помогли лечить их заболевания.

По словам представителя Испании, который попал в отделение эндокринологии городской больницы № 4, само учреждение и его заведующий изменили все стереотипы о жителях России. Он отметил, что никогда не забудет заботу, внимание и улыбки, которые получил во время лечения.

Швед Понтос Вирдбю попал в эндокринологию с обострением заболевания. Врачи уже купировали острое состояние.

Альмаглус Таляль Набил из Саудовской Аравии успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. В Сочи острые боли в животе послужили поводом для вызова скорой. Обследовав мужчину, врачи городской больницы приняли решение провести операцию.

«Я позвонил в экстренную службу, уже через 15 минут меня увозила машина скорой помощи, а спустя два часа я лежал на операционном столе», — рассказал Набил.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Бригаду сочинских медиков, которые имеют опыт работы во время Олимпийских игр — 2014, к чемпионату мира усилили специалистами из других городов. Это анестезиологи, реаниматологи, медицинские сестры, фельдшера скорой помощи.

На стадионе «Фишт» работают семь медицинских пунктов, они оснащены по всем стандартам и имеют любые медикаменты для оказания медпомощи. В дни проведения матчей в Олимпийском парке, в том числе около стадиона дежурят 22 машины скорой помощи. Медицинские бригады также дежурят на Фестивале болельщиков. Ежедневно на площади Южного мола находится семь бригад скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

На сочинской арене прошли игры Испания — Португалия, Бельгия — Панама и Германия — Швеция. Матч Перу — Австралия состоится 26 июня, для стадиона «Фишт» встреча станет четвертой за время ЧМ.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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