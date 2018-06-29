Врачи посоветовали жителям Кубани воздержаться от прогулок и нагрузок

На Кубани после 40-градусной жары резко ухудшится погода и понизится температура. Солнце закроют грозовые тучи, поднимется ветер и выпадет град.

Экстренное предупреждение объявлено практически во всем регионе. На Черноморском побережье порывы ветра будут достигать 25 м/с, а в море могут сформироваться смерчи. В горных и предгорных районах синоптики прогнозируют грозы и град. Опасная ситуация — и на кубанских реках, из-за обильных осадков уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок.

Спасатели призывают жителей и гостей края следить за прогнозом и в ненастную погоду воздержаться от похода в лес и на пляж. Такие погодные и температурные скачки в первую очередь плохо влияют на метеозависимых людей. У них могут подняться артериальное давление, участиться пульс и появиться головные боли. Врачи в такие дни рекомендуют следить самостоятельно за своим состоянием, не выполнять тяжелой физической работы и воздержаться от долгих прогулок.

«В первую очередь это относится к пожилым и страдающим хроническими заболеваниями. Эта группа людей наиболее уязвима, чувствительна к любым климатическим изменениям, в том числе и температурного фона», — пояснил врач Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев.

Экстренное предупреждение будет действовать в регионе все выходные. На следующей рабочей неделе температура воздуха снова превысит 30-градусную отметку.

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