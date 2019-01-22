Врачи рассказали о состоянии спасенных в Керченском проливе моряков

Пострадавших 22 января перевезли в Керченскую городскую больницу, где они получают консультации медиков.

По словам директора Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, все моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Для встречи со спасенными в Керчь приехали представители консульства Турции из Новороссийска, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительным данным, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

В Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет. Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 14.

В Керчь доставили 12 пострадавших во время пожара моряков. Им оказывают медицинскую помощь. Поисковую операцию на месте пожара в Черном море приостановили до утра 23 января.

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