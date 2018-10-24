Врачи: состояние детей из станицы Тбилисской стабилизировалось

В Тбилисском районе погиб 13-летний мальчик. За жизни еще двоих пострадавших сейчас борются медики.

По данным краевого управления Следственного комитета, школьник вместе с одноклассником и 12-летним другом решил поэкспериментировать с баллончиком горючего газа.

В заброшенном здании подростки надышались токсическим веществом. Одному из них стало плохо. Он вышел на дорогу и упал. Его обнаружили проезжающие мимо правоохранители. Подросток еще был в сознании и успел рассказать про товарищей, которые остались в заброшенном доме. Затем в состоянии клинической смерти мальчика доставили в районную больницу. Он умер через полчаса. Выживших сначала отправили в реанимацию, а затем перевезли в Краснодар — в детскую краевую больницу.

«Смерть произошла на фоне ингаляционного отравления. Дети вдыхали содержание газового баллона, вот и развилась гипоксия, то есть острая нехватка кислорода, проще говоря. Дети в реанимации, но состояние стабилизировалось, по газовому составу крови у них все хорошо, сегодня планируется перевод в профильное отделение», — сказал анестезиолог-реаниматолог Детской краевой клинической больницы Валерий Гадецкий.

По факту смерти школьника назначена доследственная проверка. Известно, что мальчики на профилактическом учете не состоят.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник