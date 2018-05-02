Врачи спасли от опасного заболевания беременную сочинку

Жизни и здоровью матери и ее будущего ребенка теперь ничего не угрожает.

В Сочи в Краевую больницу №4 министерства здравоохранения Краснодарского края поступила 26-летняя пациентка с диагнозом острый холецистит — воспаление желчного пузыря, при котором выделяемые органом вещества сильно вредят человеку. Провести лечение стандартным путем было невозможно, поскольку больная была уже на 24 неделе беременности. Нужны были очень бережные манипуляции.

Врачи хирургического отделения больницы приняли решение проводить мини лапароскопию. Это наиболее современный вид операций, в которых используются инструменты диаметром всего 3 мм.

Операция длилась 30 минут, желчный пузырь был успешно удален. Болевой синдром после операции отсутствует, а еще через время уйдут и маленькие шрамы от лапароскопии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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