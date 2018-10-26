Вратарь ФК «Краснодар» Андрей Синицын провел сотый матч за команду

Им стал поединок с бельгийским «Стандардом», прошедший 25 октября в Льеже.

Андрей Синицын стал 16-м в истории клуба футболистом и первым вратарем, достигшим этой отметки.

Голкипер пришел в ФК «Краснодар» летом 2012 года. Он провел за «быков» 74 матча Российской премьер-лиги, 12 — Кубка России и 14 — Лиги Европы УЕФА.

Синицын провел на поле 8 тыс. 916 минут (без учета компенсированных), за которые пропустил 100 мячей (девять из них с пенальти). Общий показатель «плюс-минус» (разница забитых и пропущенных мячей команды в то игровое время, когда голкипер защищал ворота) у футболиста составляет +64, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Стандарду» со счетом 2:1.

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