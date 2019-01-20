Вратарь ХК «Сочи» вышел на лед в образе Чарли Чаплина

На «Татнефть Арене» в Казани 19 января прошел первый день Матча Звезд КХЛ, в рамках которого состоялось мастер-шоу.

Во время мастер-шоу хоккеисты показали болельщикам эффектные приемы, а также подготовили номера и нарядились в костюмы. Например, Мэтью Майоне спел песню под гитару, а вратарь сочинцев Константин Барулин появился на площадке в образе Чарли Чаплина. В таком наряде голкиперу «леопардов» пришлось поучаствовать в последнем этапе конкурса «Эстафета мастерства». Барулину предстояло от своих ворот забросить шайбу в чужие. Он справился с задачей со второй попытки.

Форвард «Сочи» Эрик О´Делл забрасывал шайбу в маленькие ворота во время эстафеты и поучаствовал в соревновании снайперов, поражая мигающие мишени.

Сборные дивизионов 20 января сыграют полуфиналы, а потом лучшие встретятся в решающем матче, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два игрока ХК «Сочи» сыграют в Матче звезд КХЛ.