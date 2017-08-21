Вратаря ФК «Краснодар» Андрея Синицына вызвали в сборную на матч с «Динамо»

Тренерский штаб национальной команды назвал состав для участия в учебно-тренировочном сборе и контрольной игре с московским клубом.

Всего в списке 23 футболиста, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Для Андрея Синицына это первый в карьере вызов в сборную страны, передает пресс-служба «черно-зеленых».

«Краснодар» 27 августа дома встретится с ФК «Динамо» в рамках турнира РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в расширенном списке сборной также значился полузащитник «быков» Вячеслав Подберезкин. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске. Футболисты пробудут на базе с 28 августа по 3 сентября. В этот день команда проведет товарищеский матч с «Динамо».

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