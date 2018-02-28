Временные трибуны стадиона «Фишт» в Сочи подготовили к приему зрителей

На трибунах завершились работы. Стадион полностью готов принять болельщиков во время ЧМ по футболу — 2018.

Об этом сообщила министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова. По ее словам, сейчас ведутся работы по возведению временных сооружений — помещений для стюардов, волонтеров, третьих лиц, медиацентра и зоны гостеприимства.

Чернова отметила, что временные трибуны были востребованы на Кубке конфедераций. Сейчас они прошли все необходимые доработки по безопасности: появились дополнительные сетки, ограждения.

Летом 2017 года на Кубке конфедераций использовались только первые 12 рядов трибун, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи 27—28 февраля проходит семинар для команд-участниц ЧМ по футболу. На него приехали представители всех 32 стран-участниц турнира.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник