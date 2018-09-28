Время в очереди в отделениях «Почты России» сократилось вдвое

Сократить время ожидания до пяти минут позволило внедрение сервиса простой электронной идентификации клиента.

Об этом сообщил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

С помощью сервиса простой электронной идентификации клиента уже выдается 20% посылок и корреспонденции, в планах «Почты России» — довести их долю в ближайшие несколько месяцев до половины. Сокращение времени ожидания привело к уменьшению количества жалоб на очереди в отделениях в три раза.

Подгузов рассказал Медведеву о подходах к дальнейшему улучшению условий оплаты труда сотрудников основного производства компании. Он напомнил, что в марте «Почта России» на 5% увеличила зарплату 154 тыс. работников. Также в этом году «Почта Росси» увеличила объем средств на ремонт отделений почтовой связи до 2,5 млрд рублей. По словам главы предприятия, это позволит обновить 3 тыс. отделений почтовой связи до конца года.

Подгузов отметил, что в сентябре создали совместное предприятие «Почты России» и ВТБ под названием «Национальные логистические технологии». Согласно планам, новая цифровая логистическая инфраструктура «Почты России», состоящая из 38 логистических центров по всей стране, будет создана чуть более чем за 2,5 года.

Глава почтового оператора напомнил о начале реорганизации «Почты России» с 1 октября в соответствии с законом об акционировании, подписанным в июне президентом РФ Владимиром Путиным. По словам гендиректора предприятия, все мероприятия по переводу ФГУП в формат непубличного акционерного общества проводятся в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком и будут завершены в установленный законом срок — до 1 октября 2019 года, сообщает ТАСС.

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