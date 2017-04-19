Врио главы Адыгеи призвал усилить взаимодействие с Краснодарским краем

Врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов заслушал отчет официального представителя региона при главе администрации Краснодарского края Тимура Трахова об итогах работы за 2016 год.

Трахов доложил, что за минувший год между республикой и краем заключены и продлены десятки ведомственных соглашений, как между органами исполнительной и законодательной власти, так и с религиозными и общественными объединениями.

«У нас особые, теплые отношения с Краснодарским краем, и мы ими очень дорожим. Мы живем в едином пространстве, у нас общие проблемы, и решать их следует вместе. Нужно усиливать взаимодействие, особенно в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, сельское хозяйство. Активнее вовлекайте наших предпринимателей в участие в сельскохозяйственных выставках, показах техники, научных мероприятиях по аграрной тематике», — подчеркнул Кумпилов.

Врио главы РА также отметил важность взаимодействия в законотворческой деятельности, поручив анализировать инициативы кубанских коллег и перенимать позитивный опыт, сообщает прес-служба администрации Адыгеи.

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