ВС оставил без изменения приговор сочинцу, пытавшемуся примкнуть к ИГ

Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении жителя Сочи Анзора Магамадова, осужденного на девять лет колонии общего режима.

В апелляционной жалобе защита осужденного просила изменить приговор суда. В тексте документа указывается, что при назначении наказания суд не учел раскаяние подсудимого и признание им вины.

«Оставить приговор Северо-кавказского окружного военного суда без изменения», — постановил судья.

Магамадов планировал отправиться в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне ИГ (организация запрещена в РФ). Его задержали в августе 2016 года. В машине мужчины нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, сообщает РАПСИ.

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