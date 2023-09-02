ВС Польши: «Мы не нарушали воздушную границу Беларуси»

Обвинения официального Минска в том, что Польша нарушила воздушную границу Беларуси, совершенно беспочвенны и провокационны. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши Ясек Горишевский.

По его словам, командование уже изучило этот вопрос: «Согласно записям радиолокационной системы РА, это Было установлено, что нарушений не было”.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркнул необходимость внимательно относиться к подобным заявлениям Беларуси: “Мы будем анализировать. Провокационная версия вполне закономерна».

Следует отметить, что ранее пограничники Беларуси заявили, что польский военный вертолет нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области страны.

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