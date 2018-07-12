Все допинг-пробы на ЧМ-2018 дали отрицательный результат

Проверки в этом году стали самыми масштабными в истории чемпионатов мира.

С начала года Международная федерация футбола, Национальные антидопинговые агентства и конфедерации провели 2 тыс. 37 тестирований. Взяли 3 тыс. 985 допинг-проб, в том числе 2 тыс. 776 проб — во внесоревновательный период и 626 — во время чемпионата мира. Все пробы дали отрицательный результат. У одного футболиста было терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля будет сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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