Все пляжи Новороссийска в 2019 году оборудуют системами видеонаблюдения

13 августа в 17:59
Сейчас камеры установлены в прибрежных зонах Алексино и Суджукской косы, они работают в тестовом режиме.
«Этим летом проводим наблюдения в тестовом режиме, чтобы на следующий сезон установить систему городского видеонаблюдения на всех пляжах. Она очень поможет следить за порядком в зонах отдыха у воды», — заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко.
Также за порядком в 2019 году будут наблюдать полицейские на электромобиле — единственном транспорте, который имеет право передвигаться по территории набережной.
Дяченко поднял вопрос о запрете курения на пляжах. Он дал поручение соответствующим службам и казачеству до конца курортного сезона активизировать работу по выявлению нарушителей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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