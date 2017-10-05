Все школы Кубани к концу года будут охранять казаки

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на Всероссийском форуме казаков, который проходит в Краснодаре.

«Все школы, которые доступны нам, это 60% на данный момент, охраняют казаки. До конца года все школы будут охраняться казаками. Ребенок, которого на входе в школу встречает казак, понимает, что казак с раннего детства его защищает», — сказал глава Кубани.

Губернатор отметил особую важность воспитания молодежи в духе казачества.

«На прошлой неделе мы создали Союз казачьей молодежи. Он уже активно шагает по краю. Сейчас на Кубани во всех школах есть казачий класс. Всего в крае работают семь кадетских корпусов и 26 казачьих школ, и очередь туда такая, что мы пока не можем всех принять», — пояснил он.

По словам Кондратьева, в бюджете на кубанское казачество заложено 1,1 млрд рублей, в том числе на охрану улиц и общественного порядка.

«Патрули несут службу в Геленджике, Анапе, Сочи, на набережных, и люди говорят за это спасибо», — уточнил глава края.

По его мнению, необходимо превращать казачество из парадного в огромную силу, которая может влиять на жизнь, общественные явления, в том числе и политические события, которые происходят на Кубани.

«Нужно сделать реальные последовательные шаги, чтобы люди верили в казачество и понимали, что оно — реальная сила, которая может прийти на помощь и защитить людей. Вот такое казачество должно быть — реальное», — цитирует губернатора ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе форума, который пройдет 5-6 октября, запланировано проведение Совета атаманов войсковых казачьих обществ, заседание Совета при президенте РФ по делам казачества, совещание с председателями постоянных окружных комиссий Совета и атаманами войсковых казачьих обществ. Участники посетят выставку «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», а также церемониал «Час Славы Кубани».

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