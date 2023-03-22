Все связи с Россией разорвать невозможно

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Россия и в будущем продолжит играть определенную роль для Европы. Идея полного разрыва связей во всех сферах является иллюзией, заявил он в интервью агентству Reuters в среду, 22 марта: «Россия не может исчезнуть с земного шара и быть нашим самым большим соседом. . Достоевский и Чайковский, хотим мы этого или нет, останутся частью европейской культуры.”

Министр иностранных дел Австрии встал на защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), в отношении которого Минфин США проводит расследование Департамент в связи с его деятельностью в России. “Я не думаю, что мы должны заходить слишком далеко здесь,” сказал Шалленберг. – Лишь девять процентов западных компаний ушли из России, а 91 процент все еще там и делают единственно логичный в этой ситуации поступок: выжидают». безусловное соблюдение компаниями санкций ЕС. Он выразил уверенность, что RBI последует за ними