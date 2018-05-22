Все включено: «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» с индивидуальными настройками запустили в отеле «Русские сезоны»

«Ростелеком» запустил пилотный проект индивидуальной интеграции собственного цифрового телевидения в систему управления отелем «Русские сезоны» в Сочи.

Благодаря такому техническому решению заказчик оплачивает услуги исходя из фактической загрузки номерного фонда, что исключает переплату. Помимо базовых каналов, гости могут за дополнительную плату приобретать тематические пакеты или выбирать из сотен фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», при этом доход получает и оператор, и сам отель.

Интеграция с системой управления отелем позволяет активировать ТВ в момент заселения в номер, настроить индивидуальную страницу приветствия гостя и другие дистанционные опции. Впервые в России техническое решение «Ростелекома» для отеля включает сервис «Мультирум» — одновременное подключение до трех ТВ-приставок в различных комнатах. Это позволит гостю смотреть ТВ и купленный контент там, где это удобно ему.

«Мы впервые применили комплексное интеграционное решение, которое дает возможность отельерам повысить уровень сервиса и при этом приносит им дополнительный доход. Подобный проект ранее был запущен в центре «Сколково», мы же впервые в России реализовали интеграцию с применением сервиса «Мультирум». Гостю отеля достаточно выбрать интересующий его фильм или ТВ-канал, и он может быть доступен в трех различных зонах его номера», — рассказал заместитель директора «Ростелеком-Юг» по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов.

«Мы решились на пилотный проект с «Ростелекомом», потому что, во-первых, мы нацелены на применение самых современных технологических решений, а во-вторых, мы уверены в нашем цифровом партнере. Интеграция «Интерактивного ТВ» с нашим биллингом позволяет предоставлять дополнительные услуги нашим гостям в режиме одного окна, а агентская схема продажи контента — получать дополнительный доход», — отметил управляющий отелем «Русские Сезоны» Дмитрий Глебов.

«Интерактивное телевидение» — это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется до 100 телеканалов цифрового качества, в том числе до 20 — в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру сотни художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ.

Подключить цифровое телевидение и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 (800)-200 3000.

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