Все задержанные в аэропорту Краснодара рейсы вылетели по маршрутам

Аэропорт 30 ноября начал работу в штатном режиме.

«В расписании аэропорта Краснодара утром 30 ноября произошли изменения, связанные с задержками рейсов в предыдущие сутки, а также с обработкой взлетно-посадочной полосы противообледенительной жидкостью», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэрпорта.

В течение дня на прилет и вылет было задержано 11 авиарейсов, четыре из них направили на запасные аэродромы.

По данным на 17:30, все задержанные ранее рейсы вылетели по маршрутам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 ноября из-за непогоды на прилет и вылет в аэропорту Краснодара задержали четыре рейса, в том числе авиарейс волейболисток краснодарского «Динамо».Задержанный рейс вылетел в Москву.

В Санкт-Петербурге на пять часов задержали рейс в Краснодар.

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